4e mercredi de Marlenheim

2022-04-06

“Rester humain en temps de Covid” par Guy Freysz.

Le point le plus important dans l’intitulé de cette soirée réside dans un point d’interrogation : est-on toujours resté humain, peut-on rester humain, comment fait-on pour rester humain en temps de COVID ?

Chacun d’entre nous, depuis deux ans, a connu autour de lui des gens touchés plus ou moins gravement par le virus. Avant de recevoir, au mois de mai, trois “rescapés” du COVID, nous accueillions d’abord le Docteur Guy Freys, qui vit depuis dans ans au cœur du combat contre le virus. Anesthésiste- réanimateur au CHU de Strasbourg et membre de la cellule de soutien éthique Grand Est, Guy Freys venait de prendre sa retraite quand le COVID a surgi.

Cette pandémie le conduira à reprendre une activité au CHU, au SAMU, en Martinique puis dans un centre de vaccination : il a ainsi pu en tirer quelques enseignements. Il nous livrera ses réflexions sur les équipes médicales qui ont dû et su faire preuve d’inventivité, d’adaptabilité et de solidarité, sur le rôle essentiel des médecins de famille, sur les dilemmes qui se sont posés à tous les niveaux (EHPAD, services de réanimation, familles,…) sur le (dys)fonctionnement du système de santé, et sur notre propre rapport à la maladie et à la mort.

Cette soirée du 6 avril organisée conjointement avec la paroisse protestante, sera accessible à 20h avec le port du masque et le pass vaccination à l’Espace Culturel et Touristique.

