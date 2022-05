4e Marché de l’Artisanat et de la Création Chatuzange-le-Goubet Chatuzange-le-Goubet Catégories d’évènement: Chatuzange-le-Goubet

Chatuzange-le-Goubet Drôme Chatuzange-le-Goubet Pour sa 4e édition, le Marché de l’Artisanat et de la création, organisé par la Mairie de Chatuzange le Goubet, aura lieu samedi 21 et dimanche 22 mai 2022 à l’Ensemble Charles Bringuier (14 Place du 19 mars 1962 – entrée libre). mairie@chatuzangelegoubet.fr http://www.chatuzangelegoubet.fr/evenements/4e-edition-du-marche-de-lartisanat-et-de-la-creation-municipalite/ Ensemble Charles Bringuier 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet

