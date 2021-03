Bègles Bègles Bègles 4e édition du concours photo Nature Bègles Bègles Catégorie d’évènement: Bègles

4e édition du concours photo Nature

du lundi 22 mars au vendredi 23 avril à Bègles

### A vos photos nature ! La 4e édition du concours photo Nature organisé par la Ville de Bègles est lancée ! Cette année, c’est le thème de l’eau qui devra inspirer les photographes amateurs qui souhaitent participer. L’eau occupe en effet une place importante dans l’environnement béglais (zone humide de Mussonville, Garonne, estey…). 3 catégories sont distinguées : la photographie adulte, la photographie enfant et la photographie collective. Le concours est gratuit et ouvert à tous les Béglais. Participez avant le 23 avril en envoyant votre photo à [[m.cazenave@mairie-begles.fr](mailto:m.cazenave@mairie-begles.fr)](mailto:m.cazenave@mairie-begles.fr) ou en vous inscrivant sur le site internet mairie-begles.fr. Réglement du concours > [https://bit.ly/3c16yKS](https://bit.ly/3c16yKS)

Gratuit sur inscription

Portez un regard sur le vivant et capturer l'eau au coeur de la nature sous toutes ses formes

