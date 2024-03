4E EDITION DE L’URBAN TRAIL A CHAUMONT Salle Jean Masson Chaumont, samedi 12 octobre 2024.

4E EDITION DE L’URBAN TRAIL A CHAUMONT 24 heures Chrono 12 et 13 octobre Salle Jean Masson Ronde des Tourelles 13 € (+2 € sur place)

Course contre le handicap / Rando guidée / Course Enfants : gratuit

La Conquérante solo 55 € / relais x 2 110 € / relais x 3 165 €

Rando pédestre de 12 km 5 € (+2 € sur place)

Rando VTT 8 € (+2 € sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-12T11:00:00+02:00 – 2024-10-12T23:59:00+02:00

Fin : 2024-10-13T00:00:00+02:00 – 2024-10-13T14:00:00+02:00

Les 12 et 13 octobre, venez vivre un week-end sportif et festif mémorable !!

▶ si vous aimez les longues distances,

▶ si vous aimez vous challenger et repousser vos limites

▶ si vous aimez les aventures humaines riches en partage et en émotions

▶ si vous recherchez une course atypique…

Vous ne serez pas déçu par le programme que nous vous proposons :

La Conquérante 24 h « chrono »

✅ Non il ne s’agit pas de la série mais du temps qu’il vous est imparti pour effectuer une boucle de 7,1 km et 230 D+ toutes les heures sur un parcours de trail urbain.

✅ Celui qui ira jusqu’au bout remportera la 3e édition de la Conquérante de l’Urban Trail de Chaumont.

A Chaumont, notre moteur, c’est l’émulation collective, l’entraide. C’est pour cela que nous vous proposons 2 options :

✅ courir seul et essayer d’effectuer 170 km et 5520 D+ en 24 heures !!

✅ courir en équipe de 2 ou 3 et vous répartir les boucles à votre guise !! C’est plus que réalisable !! ?

L’ambiance dans la base de vie sera des plus festive et nous vous préparons des animations fun pour vous tenir éveillé tout au long de la nuit !!

Un coin repos sera néanmoins proposé pour ceux qui le souhaitent.

⚠⚠Places limitées à 270 coureurs (solos et équipes).

FIN DES INSCRIPTIONS pour la Conquérante le 15 Septembre 2024 !

✅ Notre devise : « le mouvement c’est la vie » !!

Pour faire bouger le plus grand nombre et que cela reste accessible à tous, nous vous proposons des courses et randonnées tout au long de ce fabuleux week-end.

Vous pourrez marcher, courir ou pédaler, ça vous dit ⁉

✅ La Course Famille, 1 km pour les petits et les grands

✅ La Course contre le Handicap en joëlette, trail urbain ouvert à tous

✅ La Rando guidée, course de 500 m en duo : l’un a les yeux bandés, l’autre guide

✅ La Ronde des Tourelles, trail urbain de 12 km

✅ La Rando nocturne atypique de 9 ou 12 km, ouverte à tous

✅ La Rando VTT, ouverte à tous

Pour que la fête soit plus folle, de nombreuses animations divertiront petits et grands :

✅ Danseuse, cracheuse de feu

✅ Magie et sculpture sur ballons

✅ Démonstrations de danse

✅ Groupes musicaux

✅ Ateliers handi valides avec le comité départemental handisport

✅ Structures gonflables

Réservez votre week-end et venez rejoindre notre belle communauté de sportifs

Les 12 et 13 octobre à Chaumont, vous ne serez pas déçu !!

Le temps n’est plus à la réflexion, mais à l’action ? !!

« Le miracle n’est pas que j’ai terminé. Le miracle est que j’ai eu le courage de commencer. » John Bingham

Salle Jean Masson rue Henri Dunant 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « oms.chaumont@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325036326 »}, {« type »: « link », « value »: « https://urban-trail-chaumont.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.youtube.com/@urbantrailchaumont »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/UTChaumont »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/utchaumont/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://chronopro.net/produit/urban-trail-de-chaumont-2024/ »}]

