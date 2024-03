4e édition de la Journée Wikimédia Culture et numérique Institut national d’histoire de l’art Paris, mercredi 10 avril 2024.

4e édition de la Journée Wikimédia Culture et numérique Rencontre Mercredi 10 avril, 09h00 Institut national d’histoire de l’art Inscription en ligne

La Journée Wikimedia Culture et numérique revient pour sa 4e édition le mardi 25 avril à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA). Cette rencontre organisée par Wikimédia France avec le soutien des Archives nationales et du Club Innovation & Culture CLIC France propose chaque année, aux professionnels de la culture, un moment d’échange et de rencontre autour des thématiques du mouvement Wikimedia. Une édition consacrée cette année à l’open content et à la remise des premiers labels Culture Libre.

Retoruvez l’intégalité du programme ici

Institut national d’histoire de l’art 2 rue Vivienne 75002 Paris Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-a-la-journee-wikimedia-culture-et-numerique-2024-1710176597 »}] [{« link »: « https://meta.wikimedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_Wikimedia_Culture_et_Num%C3%A9rique_2024/Programme »}]