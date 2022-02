4e édition de la demi-finale du championnat de France des moins de 20 ans d’escrime Lisieux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Escrime Lisieux et les Léopards organisent la 4e édition de la demi-finale du championnat de France des moins de 20 ans. Cette manifestation est la dernière étape avant le championnat de France qui se déroulera à Limoges fin mai. Les meilleurs épéistes de France junior (U20) seront présents à Lisieux pour ces épreuves qualificatives. **Au programme:** **Samedi 30 avril** 9h00-17h00 : circuit national épée dame individuel 14h00-18h00 : première journée de la demi-finale du championnat de France par équipes épée hommes **Dimanche 1er mai** 9h00-15h00 : phases finales de la demi-finale du championnat de France par équipes épée hommes 10h00-16h00 : demi-finale du championnat de France par équipes épée dames La ville de Lisieux accueillera la dernière étape avant le championnat de France d’escrime le 30 avril et le 1er mai 2022 Lisieux Rue Saint-Hippolyte, 14100 Lisieux Lisieux Calvados

