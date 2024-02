4e Colloque BD & Education Ecole d’art Etic blois, mercredi 10 avril 2024.

4e Colloque BD & Education Ecole d’art Etic blois Mercredi 10 avril, 09h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-10 09:00

Fin : 2024-04-10 16:30

https://www.helloasso.com/associations/association-bd-boum/evenements/4e-colloque-bd-et-education

Bande dessinée et cinéma

Mercredi 10 avril 2024 / 9h-16h30

ETIC – 6 rue Anne de Bretagne – 41000 Blois

Événement organisé par bd BOUM

Depuis plusieurs années, la Maison de la bd organise une journée d’étude en avril, à destination des enseignants du premier et second degré, ainsi que des métiers de la culture et des professionnels du livre. Pour sa quatrième édition, ce colloque sera consacré aux liens entre bande dessinée et cinéma.

Au-delà de la question des adaptations, innombrables, entre les deux arts, bande dessinée et cinéma présentent de nombreuses similitudes, à commencer par le fait de partager une même culture de l’image et le même principe du récit séquencé. De même, on ne compte plus les nombreuses passerelles entre le monde de l’édition et de la production audiovisuelle, qui conduisent bien des artistes à travailler à part égale dans les deux domaines. Mais la comparaison n’est pas moins féconde sur le plan historique, tant ces deux formes d’expression artistique semblent émerger au sein d’un même berceau culturel, lié aux développements conjoints de l’imprimerie et de la photographie, au fil du XIXe siècle. Cette relative jeunesse a pu les cantonner au rang des arts mineurs avant qu’elles ne conquièrent une légitimité désormais indiscutable, dans des proportions distinctes. Durant cette journée d’étude, nous nous pencherons sur cette double naissance des deux arts et aux dialogues qu’ils ont pu nourrir au fil des deux derniers siècles, tout en dégageant ce qui fait leur singularité. Ces conférences, temps de rencontre et ateliers proposeront d’étudier enfin les modalités de ce double regard que posent bande dessinée et cinéma, avec fascination ou dérision, sur l’image de l’autre.

8 h 30 – Accueil

9 h 15 – Conférence inaugurale de Thierry Groensteen (écrivain et scénariste), Bande dessinée et cinéma en dialogue

11 h 15-12 h 30 Ateliers au choix

– Premier degré : Bande dessinée et dessin-animé : une proximité ambiguë, Alain Gougry, professeur des écoles, missionné auprès de la Maison de la bd,et scénariste bd.

– Second degré : Atelier de lectures de planches : l’écran dans la case (et vice versa), Xavier Orain, professeur de Lettres au lycée Vaucanson à Tours, missionné par le rectorat auprès de la Maison de la bd

– Tous cycles : Une présentation d’adaptations d’albums au cinéma, Laetitia Scherier est directrice du Cinéma les Lobis à Blois. Elle souhaite renforcer l’offre envers le jeune public dont elle s’est fait la spécialiste au cours de sa carrière.

14 h : Entretien d’Avril Tembouret avec Aurélien Lemant Filmer le geste créatif,

Avril Tembouret a réalisé plusieurs courts-métrages avant d’investir le documentaire par le biais de portraits d’artistes.

Aurélien Lemant est l’auteur de nombreuses publications consacrées à la bande dessinée, à la littérature et aux cultures populaires.

15 h30 : Carte blanche à Bruno Bouchard Lanterne magique et pré-cinéma : quand le dessin s’anime

Réalisateur de films directs, Bruno Bouchard est collectionneur de pré-cinéma. Fondateur de l’association « Le ciné de papa », inventeur du Poubellotrope, mallette pédagogique sur l’histoire du cinéma. Il intervient régulièrement sur des dispositifs d’éducation à l’image. www.brikabrac.org

Programme complet sur le site.

Inscriptions (jusqu’au 2 avril 2024)

Pour les éducateurs, les étudiants, les professionnels du livre (bibliothécaires, auteurs, libraires, organisateurs d’événements, journalistes, éditeurs…), les inscriptions sont ouvertes :

Ecole d’art Etic 6 rue Anne de Bretagne blois 41000 Loir et Cher