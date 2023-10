Comment gérer les émotions des enfants en tant que parent 4D rue du Bourg Hochstatt Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

HOCHSTATT Comment gérer les émotions des enfants en tant que parent 4D rue du Bourg Hochstatt, 24 novembre 2023, Hochstatt. Hochstatt,Haut-Rhin Conférence/atelier parent/enfant animé par Julie Anstett, psycho-somato-thérapeute. Sur inscription par mail :hochstatt.peri@cc-sundgau.f.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . 0 EUR.

4D rue du Bourg

Hochstatt 68720 Haut-Rhin Grand Est



Parent/child conference/workshop led by Julie Anstett, psycho-somato-therapist. Registration by e-mail :hochstatt.peri@cc-sundgau.f Conferencia/taller para padres e hijos dirigida por Julie Anstett, psico-somatoterapeuta. Inscripción por correo electrónico :hochstatt.peri@cc-sundgau.f Konferenz/Eltern-Kind-Workshop unter der Leitung von Julie Anstett, Psycho-Somato-Therapeutin. Nach Anmeldung per E-Mail :hochstatt.peri@cc-sundgau.f Mise à jour le 2023-10-26 par Office de tourisme du Sundgau Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, HOCHSTATT Autres Lieu 4D rue du Bourg Adresse 4D rue du Bourg Ville Hochstatt Departement Haut-Rhin Lieu Ville 4D rue du Bourg Hochstatt latitude longitude 47.7028133747217;7.27885786455687

4D rue du Bourg Hochstatt Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hochstatt/