Les émotions d’Edda 4D rue du Bourg Hochstatt, 24 novembre 2023, Hochstatt.

Hochstatt,Haut-Rhin

À la découverte des 6 émotions primaires, exposition interactive et immersive basée sur le conte Les émotions d’Edda, coécrit par Elisa Zinck et Jonathan Oberlé..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 21:00:00. 0 EUR.

4D rue du Bourg

Hochstatt 68720 Haut-Rhin Grand Est



Discover the 6 primary emotions, an interactive and immersive exhibition based on the story Edda’s Emotions, co-written by Elisa Zinck and Jonathan Oberlé.

Descubra las 6 emociones primarias, una exposición interactiva e inmersiva basada en el cuento Las emociones de Edda, coescrito por Elisa Zinck y Jonathan Oberlé.

À la découverte des 6 émotions primaires, interaktive und immersive Ausstellung, die auf dem Märchen Les émotions d’Edda basiert, das von Elisa Zinck und Jonathan Oberlé gemeinsam verfasst wurde.

