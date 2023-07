La route des inimaginaires 4,cale de la Marine Mont-de-Marsan, 16 septembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Après une édition 2022 fédératrice et ensoleillée ou prés de 1600 festivaliers se sont retrouvés, le CaféMusic’ se rement en selle avec la 14 ème édition du festival cyclo-culturel « La Route des Imaginaire » les 16 et 17 septembre prochains. Pendant 2 jours, à Mont de Marsan puis sur la voie verte du Marsan et de l’Armagnac, petits et grands pourront se retrouver pour célébrer le Patrimoine local, Gastronomie, nature, sport, arts, culture… un programme riche en découvertes et en rencontres vous attend !.

4,cale de la Marine

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



After a federative and sunny 2022 edition where nearly 1600 festival-goers gathered, CaféMusic’ is back in the saddle with the 14th edition of the cyclo-cultural festival « La Route des Imaginaire » on September 16 and 17. For 2 days, in Mont de Marsan and on the Marsan and Armagnac greenways, young and old alike will be able to meet up to celebrate the local heritage, gastronomy, nature, sport, arts, culture? a program rich in discoveries and encounters awaits you!

Tras una edición 2022 unificadora y soleada que atrajo a cerca de 1.600 festivaleros, CaféMusic’ vuelve a la carga con la 14ª edición del festival ciclocultural « La Route des Imaginaires » los días 16 y 17 de septiembre. Durante 2 días, en el Mont de Marsan y después en las vías verdes de Marsan y Armagnac, jóvenes y mayores podrán reunirse para celebrar el patrimonio local, la gastronomía, la naturaleza, el deporte, las artes, la cultura… ¡le espera un programa lleno de descubrimientos y encuentros!

Nach einem erfolgreichen und sonnigen Jahr 2022, in dem 1600 Festivalbesucher zusammenkamen, setzt sich das CaféMusic’ mit der 14. Ausgabe des Fahrrad- und Kulturfestivals « La Route des Imaginaire » am 16. und 17. September wieder in den Sattel. Zwei Tage lang können sich Groß und Klein in Mont de Marsan und anschließend auf dem Grünen Weg von Marsan und Armagnac treffen, um das lokale Kulturerbe zu feiern: Gastronomie, Natur, Sport, Kunst, Kultur… ein Programm voller Entdeckungen und Begegnungen erwartet Sie!

