4C TOUT COURT Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Catégories d’Évènement: Cossé-le-Vivien

Mayenne

4C TOUT COURT Cossé-le-Vivien, 25 janvier 2023, Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien. 4C TOUT COURT 11 Rue de la Libération Salle FCC Cossé-le-Vivien Mayenne Salle FCC 11 Rue de la Libération

2023-01-25 – 2023-01-25

Salle FCC 11 Rue de la Libération

Cossé-le-Vivien

Mayenne Cossé-le-Vivien Ateliers jeune-public 6-10 ans

Séance de 2h 4C Tout Court est un événement qui s’articule autour du court métrage . Répartis sur plusieurs jours, il comprend tout d’abord des ateliers et projections dédiés au jeune public, accompagné d’une médiation autour des images. asspro.production@gmail.com +33 7 66 20 46 02 https://www.asspro-productions.com/4c-tout-court-1 Salle FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien

dernière mise à jour : 2023-06-29 par

Détails Catégories d’Évènement: Cossé-le-Vivien, Mayenne Autres Lieu Cossé-le-Vivien Adresse Cossé-le-Vivien Mayenne Salle FCC 11 Rue de la Libération Ville Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien lieuville Salle FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien Departement Mayenne

Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cosse-le-vivien-cosse-le-vivien/

4C TOUT COURT Cossé-le-Vivien 2023-01-25 was last modified: by 4C TOUT COURT Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien 25 janvier 2023 11 Rue de la Libération Salle FCC Cossé-le-Vivien Mayenne Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien, Mayenne mayenne

Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Mayenne