L’AVARE 4B Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’Évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne L’AVARE 4B Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne, 4 décembre 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne. Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne LES JEUDIS DU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN EVA PROUTEAU.

2024-02-16 fin : 2024-02-16 22:40:00. EUR.

4B Rue Horeau Théâtre des Ursulines

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



LES JEUDIS DU CENTER D’ART CONTEMPORAIN EVA PROUTEAU LOS JUEVES EN EL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO EVA PROUTEAU DIE DONNERSTAGE DES ZENTRUMS FÜR ZEITGENÖSSISCHE KUNST EVA PROUTEAU Mise à jour le 2023-11-29 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu 4B Rue Horeau Adresse 4B Rue Horeau Théâtre des Ursulines Ville Château-Gontier-sur-Mayenne Departement Mayenne Lieu Ville 4B Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne latitude longitude 47.82866;-0.69755

4B Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier-sur-mayenne/