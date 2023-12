ATELIER AUTOUR DU CORPS 4B Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’Évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne ATELIER AUTOUR DU CORPS 4B Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne, 1 décembre 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne. Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne MENÉ PAR CLOÉ VAURILLON.

2024-01-31 fin : 2024-01-31 18:50:00. EUR.

4B Rue Horeau Théâtre les Ursulines

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



LED BY CLOÉ VAURILLON DIRIGIDO POR CLOÉ VAURILLON GELEITET VON CLOÉ VAURILLON Mise à jour le 2023-11-28 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu 4B Rue Horeau Adresse 4B Rue Horeau Théâtre les Ursulines Ville Château-Gontier-sur-Mayenne Departement Mayenne Lieu Ville 4B Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne latitude longitude 47.828431;-0.69749

4B Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier-sur-mayenne/