LA FOLLE JOURNÉE 2024 4b rue horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’Évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne LA FOLLE JOURNÉE 2024 4b rue horeau Château-Gontier-sur-Mayenne, 4 décembre 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne. Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne En 2024, La Folle Journée fête ses 30 ans d’existence !.

2024-01-28 fin : 2024-01-28 18:15:00. EUR.

4b rue horeau Théâtre des Ursulines

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



In 2024, La Folle Journée celebrates its 30th anniversary! En 2024, La Folle Journée celebra su 30 aniversario Im Jahr 2024 feiert La Folle Journée sein 30-jähriges Bestehen! Mise à jour le 2023-11-29 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu 4b rue horeau Adresse 4b rue horeau Théâtre des Ursulines Ville Château-Gontier-sur-Mayenne Departement Mayenne Lieu Ville 4b rue horeau Château-Gontier-sur-Mayenne latitude longitude 47.828431;-0.69749

4b rue horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier-sur-mayenne/