INITIATION AU THÉÂTRE D’OBJETS AVEC MARINA LE GUENNEC 4B Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne, 25 novembre 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

Venez découvrir les principes de base du théâtre d’objets : comment raconter une histoire avec des objets ?.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. EUR.

4B Rue Horeau Théâtre des Ursulines, Grand Comble

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



Discover the basic principles of object theater: how to tell a story with objects?

Venga a descubrir los principios básicos del teatro de objetos: ¿cómo se cuenta una historia con objetos?

Lernen Sie die Grundprinzipien des Objekttheaters kennen: Wie erzählt man eine Geschichte mit Objekten?

