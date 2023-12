FEU D’ARTIFICE DE NOËL 4B Rue du 27 Novembre Bouzonville, 10 décembre 2023 18:30, Bouzonville.

La Municipalité vous offre un superbe feu d’artifice pour clôturer le premier week-end de son Marché de Noël !. Tout public

Dimanche 2023-12-10 18:30:00 fin : 2023-12-10 . 0 EUR.

The Municipality offers you a superb fireworks display to close the first weekend of its Christmas Market!

Como colofón al primer fin de semana del Mercado de Navidad, el Ayuntamiento organiza un magnífico espectáculo de fuegos artificiales

Die Stadtverwaltung bietet Ihnen zum Abschluss des ersten Wochenendes ihres Weihnachtsmarktes ein großartiges Feuerwerk!

