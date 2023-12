SAINT-NICOLAS 4B Rue du 27 Novembre Bouzonville, 9 décembre 2023 14:30, Bouzonville.

Bouzonville,Moselle

Cette année, Saint-Nicolas et le père Fouettard vous rendront visite à Bouzonville le samedi 9 décembre !

Comme d’habitude, les gentils lutins distribueront des sucres d’orge aux enfants qui ont été bien sages :

A 14h30

A l’Hôtel de Ville

Saint-Nicolas sera ensuite accompagné de plusieurs chars, d’une troupe de cavaliers et de l’Harmonie Municipale dans le traditionnel défilé

A partir de 15h

A l’Hôtel de Ville

Le défilé se poursuivra jusqu’au Parc de la Nied où Saint-Nicolas et Monsieur le Maire inaugureront le Marché de Noël à 16h, puis la nouveauté 2024 : les « Lanternes et Légendes » à 17h30 !

Les enfants pourront prendre une belle photo avec Saint-Nicolas au stand dédié et ils recevront des friandises. Un parcours ludiques avec poney leur sera aussi proposé

Une belle journée qui s’annonce avec le patron des écoliers !. Tout public

Samedi 2023-12-09 14:30:00 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

4B Rue du 27 Novembre

Bouzonville 57320 Moselle Grand Est



This year, Saint Nicholas and the bogeyman will be visiting Bouzonville on Saturday, December 9!

As usual, the friendly elves will be handing out candy canes to well-behaved children:

At 2.30pm

At the Town Hall

Saint-Nicolas will then be accompanied by several floats, a troop of horsemen and the Harmonie Municipale in the traditional parade

Starting at 3pm

At the Town Hall

The parade continues to Parc de la Nied, where Saint-Nicolas and Monsieur le Maire will inaugurate the Christmas Market at 4pm, followed by the 2024 novelty: the « Lanterns and Legends » at 5:30pm!

Children will be able to take a photo with Saint-Nicolas at the dedicated stand, and receive treats. A pony ride will also be available

A wonderful day ahead with the patron saint of schoolchildren!

Este año, San Nicolás y el hombre del saco visitarán Bouzonville el sábado 9 de diciembre

Como de costumbre, los simpáticos duendes repartirán bastones de caramelo a los niños que se porten bien:

A las 14h30

En el Ayuntamiento

Saint-Nicolas estará acompañado por varias carrozas, una tropa de jinetes y la Banda Municipal en el tradicional desfile

A partir de las 15.00 h

En el Ayuntamiento

El desfile continuará hasta el Parque de la Nied, donde Saint-Nicolas y el Alcalde inaugurarán el Mercado de Navidad a las 16:00 h, seguido de la novedad 2024: ¡los « Farolillos y Leyendas » a las 17:30 h!

Los niños podrán hacerse una foto con Saint-Nicolas en el stand que se les dedicará, y también recibirán golosinas. También podrán disfrutar de un paseo en poni

Una gran jornada con el patrón de los escolares

Dieses Jahr besuchen Sie Saint-Nicolas und Père Fouettard in Bouzonville am Samstag, den 9. Dezember!

Wie üblich werden die freundlichen Elfen Zuckerstangen an die Kinder verteilen, die brav waren:

Um 14:30 Uhr

Im Rathaus

Saint-Nicolas wird dann von mehreren Wagen, einer Reitertruppe und der Harmonie Municipale beim traditionellen Umzug begleitet

Ab 15 Uhr

Am Rathaus

Die Parade wird bis zum Parc de la Nied fortgesetzt, wo Saint-Nicolas und der Bürgermeister um 16 Uhr den Weihnachtsmarkt und um 17.30 Uhr die Neuheit 2024 eröffnen werden: « Lanternes et Légendes » (Laternen und Legenden)!

Die Kinder können am eigens dafür vorgesehenen Stand ein schönes Foto mit Saint-Nicolas machen und erhalten Süßigkeiten. Außerdem wird ihnen ein spielerischer Parcours mit Ponys angeboten

Ein schöner Tag mit dem Schutzpatron der Schulkinder steht bevor!

