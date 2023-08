Arts visuels : Coquelicots 4b rue des Fabriques Husseren-Wesserling, 27 novembre 2023, Husseren-Wesserling.

Husseren-Wesserling,Haut-Rhin

Coquelicots

Arts visuels / Musique électronique / Poésie – à partir de 15 ans

Thèmes : Premiers émois amoureux, sentimentalité, sexualité

Des joues rouges, comme un coquelicot, celui qui nous surprend au printemps. Un récit où le public devient le confident des premiers émois amoureux des personnages..

2023-11-27 fin : 2023-12-01 . 0 EUR.

4b rue des Fabriques

Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est



Poppies

Visual arts / Electronic music / Poetry – from age 15

Themes: First love, sentimentality, sexuality

Red cheeks, like the poppy that surprises us in spring. A story in which the audience becomes the confidant of the characters’ first love.

Amapolas

Artes visuales / Música electrónica / Poesía – a partir de 15 años

Temas: Primer amor, sentimentalismo, sexualidad

Mejillas rojas, como una amapola, de esas que nos sorprenden en primavera. Una historia en la que el público se convierte en confidente de los primeros sentimientos amorosos de los personajes.

Mohnblumen

Visuelle Künste / Elektronische Musik / Poesie – Ab 15 Jahren

Themen: Erste Liebesgefühle, Sentimentalität, Sexualität

Rote Wangen, wie eine Mohnblume, die uns im Frühling überrascht. Eine Erzählung, in der das Publikum zum Vertrauten der ersten Liebesgefühle der Figuren wird.

