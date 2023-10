Open Studio / Passer l’hiver, Delphine Gatinois 4b rue des Fabriques Fellering, 21 octobre 2023, Fellering.

Fellering,Haut-Rhin

Delphine Gatinois vous ouvre les portes de son atelier pour vous rencontrer et vous présenter les recherches de sa résidence artistique en cours sur le territoire. L’artiste a dressé un regard sur les gestes et moments liés à la construction des bûchers des conscrit·e·s de la Vallée. C’est l’occasion de venir échanger avec elle et de partager vos souvenirs..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 19:00:00. 0 EUR.

4b rue des Fabriques

Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est



Delphine Gatinois opens the doors of her studio to meet you and present the results of her current artistic residency in the area. The artist has taken a look at the gestures and moments linked to the construction of the Valley?s conscript pyres. This is your chance to talk with her and share your memories.

Delphine Gatinois les abrirá las puertas de su taller para presentarles los resultados de su actual residencia artística en la región. La artista se ha fijado en los gestos y momentos ligados a la construcción de las hogueras de reclutas del Valle. Esta es su oportunidad para hablar con ella y compartir sus recuerdos.

Delphine Gatinois öffnet Ihnen die Türen ihres Ateliers, um Sie zu treffen und Ihnen die Recherchen ihrer aktuellen künstlerischen Residenz in der Region vorzustellen. Die Künstlerin hat einen Blick auf die Gesten und Momente geworfen, die mit dem Bau der Scheiterhaufen der Wehrpflichtigen des Tals verbunden sind. Es ist eine gute Gelegenheit, sich mit ihr auszutauschen und Ihre Erinnerungen zu teilen.

