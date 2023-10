Exposition COULEURS 4B Rue de Mars Reims, 26 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Exposition itinérante éco-conçue (création de MuseoScience) à découvrir au Cellier de Reims du 26 octobre au 19 novembre 2023.

Une expérience unique, sensorielle et poétique pour tous : familles, enfants et adultes. A partir de 6 ans.

Vous trouverez dans l’exposition des expériences étonnantes, ludiques et pédagogiques, des expériences faisant appel à la vue, mais aussi au toucher, à l’ouïe, à l’odorat, ainsi que des créations artistiques originales, vous invitant à vous questionner sur votre perception du monde.

Qu’est-ce-que la couleur ?

Scientifique, artiste, sociologue : chaque spécialiste aura une réponse différente.

Et c’est ce qui rend la couleur si fascinante.

Elle est changeante. Elle nous joue des tours !

Défiez vos sens et votre cerveau avec l’exposition COULEURS !

Laissez-vous surprendre par des illusions d’optiques, des jeux de lumière et de matière et des quizz.

Laissez-vous émerveiller par la beauté de la couleur et de ses nuances.

Plongez avec tous vos sens dans l’univers de la couleur, entre sciences et art, nature et culture.

Du mercredi au dimanche 14h-18h (du 26/10 au 5/11), mercredi, samedi et dimanche 14h-18h (du 8/11 au 19/11).

Fermé 1er et 11 novembre..

2023-10-26 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

4B Rue de Mars Le Cellier

Reims 51100 Marne Grand Est



Eco-designed travelling exhibition (created by MuseoScience) to be discovered at the Cellier de Reims from October 26 to November 19, 2023.

A unique, sensory and poetic experience for families, children and adults alike. Ages 6 and up.

In the exhibition, you’ll find astonishing, playful and educational experiments involving not only sight, but also touch, hearing and smell, as well as original artistic creations, inviting you to question your perception of the world.

What is color?

Scientists, artists, sociologists: each specialist will have a different answer.

And that’s what makes color so fascinating.

It’s changeable. It plays tricks on us!

Challenge your senses and your brain with the COLORS exhibition!

Be surprised by optical illusions, light and matter effects and quizzes.

Marvel at the beauty of color and its nuances.

Immerse all your senses in the world of color, between science and art, nature and culture.

Wednesday to Sunday 2-6pm (26/10 to 5/11), Wednesday, Saturday and Sunday 2-6pm (8/11 to 19/11).

Closed November 1 and 11.

Una exposición itinerante ecodiseñada (creada por MuseoScience) que se descubrirá en el Cellier de Reims del 26 de octubre al 19 de noviembre de 2023.

Una experiencia única, sensorial y poética para todos: familias, niños y adultos. Para niños a partir de 6 años.

En la exposición, encontrará experimentos sorprendentes, lúdicos y pedagógicos que apelan a los sentidos de la vista, el tacto, el oído y el olfato, así como creaciones artísticas originales que le invitarán a cuestionar su percepción del mundo.

¿Qué es el color?

Científicos, artistas, sociólogos: cada especialista tendrá una respuesta diferente.

Y eso es lo que hace que el color sea tan fascinante.

Cambia. Nos juega malas pasadas

Desafíe sus sentidos y su cerebro con la exposición COLORES

Sorpréndase con ilusiones ópticas, efectos de luz y materia y juegos de preguntas y respuestas.

Maravíllese ante la belleza del color y sus matices.

Sumerja todos sus sentidos en el mundo del color, entre ciencia y arte, naturaleza y cultura.

De miércoles a domingo de 14.00 a 18.00 h (del 26/10 al 5/11), miércoles, sábado y domingo de 14.00 a 18.00 h (del 8/11 al 19/11).

Cerrado los días 1 y 11 de noviembre.

Öko-designte Wanderausstellung (eine Kreation von MuseoScience), die vom 26. Oktober bis zum 19. November 2023 im Cellier de Reims zu sehen ist.

Eine einzigartige, sinnliche und poetische Erfahrung für alle: Familien, Kinder und Erwachsene. Ab einem Alter von 6 Jahren.

In der Ausstellung finden Sie erstaunliche, spielerische und pädagogische Experimente, die den Sehsinn, aber auch den Tastsinn, das Gehör und den Geruchssinn ansprechen, sowie originelle künstlerische Kreationen, die Sie dazu einladen, Ihre Wahrnehmung der Welt zu hinterfragen.

Was ist Farbe?

Wissenschaftler, Künstler, Soziologen: Jeder Experte wird eine andere Antwort haben.

Und genau das ist es, was die Farbe so faszinierend macht.

Sie ist veränderlich. Sie spielt uns Streiche!

Fordern Sie Ihre Sinne und Ihr Gehirn mit der Ausstellung FARBEN heraus!

Lassen Sie sich von optischen Täuschungen, dem Spiel mit Licht und Materie und einem Quiz überraschen.

Lassen Sie sich von der Schönheit der Farben und ihrer Nuancen verzaubern.

Tauchen Sie mit all Ihren Sinnen in die Welt der Farben ein, zwischen Wissenschaft und Kunst, Natur und Kultur.

Mittwoch bis Sonntag 14-18 Uhr (vom 26/10 bis 5/11), Mittwoch, Samstag und Sonntag 14-18 Uhr (vom 8/11 bis 19/11).

Geschlossen am 1. und 11. November.

