Spectacle : Se Perdre à Deux 4B Rue de Mars Reims, 21 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

La Compagnie Apollonia a le plaisir de vous présenter les histoires vécues de Grande et Petite.

Un camp, une guitare, une histoire. Grande et Petite vivent au milieu de tous les autres. Seules. Rien à faire à part être là. Se remémorer ou oublier. Abandonner ou se battre. Vivre ou survivre. Heureusement, elles sont toutes les deux..

2023-09-21 fin : 2023-09-21 20:45:00. .

4B Rue de Mars Le Cellier

Reims 51100 Marne Grand Est



Compagnie Apollonia is pleased to present the real-life stories of Grande et Petite.

A camp, a guitar, a story. Grande and Petite live among all the others. Alone. Nothing to do but be there. Remember or forget. Give up or fight. Live or survive. Fortunately, they’re both here.

La Compagnie Apollonia se complace en presentar las historias reales de Grande et Petite.

Un campamento, una guitarra, una historia. Grande y Petite viven entre todos los demás. Solas. Nada que hacer salvo estar allí. Recordar u olvidar. Rendirse o luchar. Vivir o sobrevivir. Afortunadamente, ambos están ahí.

Die Compagnie Apollonia freut sich, Ihnen die erlebten Geschichten von Grande und Petite zu präsentieren.

Ein Lager, eine Gitarre, eine Geschichte. Grande und Petite leben inmitten von allen anderen. Ganz allein. Nichts zu tun, außer da zu sein. Sich erinnern oder vergessen. Aufgeben oder kämpfen. Leben oder überleben. Zum Glück sind sie beide.

