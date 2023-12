MARCHÉ DE NOËL DE BOUZONVILLE 4A Rue du 27 Novembre Bouzonville, 9 décembre 2023 16:00, Bouzonville.

Bouzonville,Moselle

Le Marché de Noël de Bouzonville devient encore plus magique cette année !

ll aura lieu au Parc de la Nied :

– Samedi 9 décembre à partir de 14h,

– Dimanche 10 décembre à partir de 14h,

– Vendredi 15 décembre à partir de 16h,

– Samedi 16 décembre à partir de 14h,

– Dimanche 17 décembre à partir de 14h,

– Vendredi 22 décembre à partir de 16h

– Samedi 23 décembre à partir de 14h.

La Municipalité vous offre de nouvelles animations qui raviront petits et grands !

Sur fond de musique de Noël tout au long du mois de décembre, vos yeux seront éblouis par « Lanternes et Légendes », la magnifique balade lumineuse à faire dans le Parc de la Nied, mais aussi par le sublime feu d’artifice du dimanche 10 décembre. Un envoi de lettres au Père Noël par un lâcher de ballons lumineux, des concerts et bien d’autres animations vous attendent pour célébrer les fêtes de fin d’année !

Programme détaillé :

https://www.calameo.com/read/0075427804a0bdcd2df15. Tout public

Samedi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

The Bouzonville Christmas Market is even more magical this year!

it will take place in the Parc de la Nied :

– Saturday, December 9 from 2pm,

– Sunday December 10 from 2pm,

– Friday, December 15 from 4pm,

– Saturday December 16 from 2pm,

– Sunday December 17 from 2pm,

– Friday December 22 from 16h

– Saturday December 23rd from 2pm.

The Municipality is offering new events to delight young and old alike!

With a backdrop of Christmas music throughout the month of December, your eyes will be dazzled by « Lanternes et Légendes », the magnificent luminous stroll through the Parc de la Nied, as well as by the sublime fireworks display on Sunday December 10. You’ll also be able to send letters to Santa Claus by releasing luminous balloons, and enjoy concerts and other festive events!

Detailed program:

https://www.calameo.com/read/0075427804a0bdcd2df15

El Mercado de Navidad de Bouzonville es aún más mágico este año

tendrá lugar en el Parque de la Nied:

– Sábado 9 de diciembre a partir de las 14.00 h,

– Domingo 10 de diciembre a partir de las 14.00 h,

– Viernes 15 de diciembre a partir de las 16.00 h,

– Sábado 16 de diciembre a partir de las 14.00 horas,

– Domingo 17 de diciembre a partir de las 14.00 h,

– Viernes 22 de diciembre a partir de las 16.00 horas

– Sábado 23 de diciembre a partir de las 14.00 horas.

El Ayuntamiento propone nuevas actividades que harán las delicias de grandes y pequeños

Con música navideña de fondo durante todo el mes de diciembre, sus ojos quedarán deslumbrados por « Farolillos y leyendas », el magnífico paseo iluminado del Parque de la Nied, y también por el sublime espectáculo de fuegos artificiales del domingo 10 de diciembre. Se enviarán cartas a Papá Noel en globos iluminados, y habrá conciertos y mucho más para celebrar las fiestas

Programa detallado:

https://www.calameo.com/read/0075427804a0bdcd2df15

Der Weihnachtsmarkt in Bouzonville wird dieses Jahr noch magischer!

er findet im Parc de la Nied statt:

– Samstag, den 9. Dezember ab 14 Uhr,

– Sonntag, den 10. Dezember ab 14 Uhr,

– Freitag, den 15. Dezember ab 16 Uhr,

– Samstag, den 16. Dezember ab 14 Uhr,

– Sonntag, den 17. Dezember ab 14 Uhr,

– Freitag, 22. Dezember ab 16 Uhr

– Samstag, 23. Dezember ab 14 Uhr.

Die Stadtverwaltung bietet Ihnen neue Animationen, die Groß und Klein begeistern werden!

Untermalt von weihnachtlicher Musik den ganzen Dezember über werden Ihre Augen von « Lanternes et Légendes », dem wunderschönen Lichterspaziergang durch den Nied-Park, geblendet, aber auch vom erhabenen Feuerwerk am Sonntag, dem 10. Dezember. Ein Brief an den Weihnachtsmann, der mit leuchtenden Ballons verschickt wird, Konzerte und viele andere Veranstaltungen erwarten Sie, um die Feiertage zu begehen!

Detailliertes Programm :

https://www.calameo.com/read/0075427804a0bdcd2df15

