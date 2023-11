APRÈS MIDI FRANCIQUE 4A rue de la Roseraie Alzing, 19 novembre 2023, Alzing.

Alzing,Moselle

« Gau un Griis et le Foyer Rural d’Alzing vous invitent à un bel après-midi en platt et en français le dimanche 19 novembre au foyer rural d’Alzing, à partir de 15 heures Au programme une sorte de « Maistuff » comme on avait l’habitude d’en organiser autrefois pour occuper agréablement les longues soirées d’hiver.

Le programme concocté par les deux associations est riche et varié. En effet le groupe « Quetschekaschde » de Freyming-Merlebach saura vous enchanter et faire chanter nos airs traditionnels tandis que « Les Liserons », groupe de danses folkloriques de Hundling, vous initieront à nos danses lorraines. Le tout est agrémenté de « Witzen » et d’histoires en platt…avec nos spécialistes locaux.

Il y aura évidemment de quoi se nourrir et se restaurer : café, boissons, gâteaux (Kuchen, Floosen), tartines (Schmieren).

L’entrée est libre, un chapeau est proposé.. ». Tout public

Dimanche 2023-11-19 15:00:00 fin : 2023-11-19 . 0 EUR.

4A rue de la Roseraie

Alzing 57320 Moselle Grand Est



gau un Griis » and the Foyer Rural d?Alzing invite you to a lovely afternoon in Platt and French on Sunday November 19 at the Foyer Rural d?Alzing, starting at 3 p.m. The program includes a sort of « Maistuff » as used to be organized in the past to keep the long winter evenings pleasantly occupied.

The program concocted by the two associations is rich and varied. The « Quetschekaschde » group from Freyming-Merlebach will enchant you with their traditional tunes, while « Les Liserons », a folk dance group from Hundling, will introduce you to our Lorraine dances. All of this is complemented by « Witzen » and stories in platt?with our local specialists.

There will of course be plenty to eat and drink: coffee, drinks, cakes (Kuchen, Floosen), Schmieren.

Admission is free, and a hat is available… »

« Gau un Griis » y el « Foyer Rural d’Alzing » le invitan a una agradable tarde en platense y francés el domingo 19 de noviembre en el « Foyer Rural d’Alzing », a partir de las 15.00 h. El programa incluye una especie de « Maistuff », como se organizaba antaño para mantener agradablemente ocupadas las largas tardes de invierno.

El programa elaborado por las dos asociaciones es rico y variado. El grupo « Quetschekaschde » de Freyming-Merlebach le encantará con sus melodías tradicionales, mientras que « Les Liserons », un grupo de danza folclórica de Hundling, le hará descubrir las danzas de Lorena. Todo ello acompañado de « Witzen » e historias en platt… con nuestros especialistas locales.

Por supuesto, habrá mucho que comer y beber: café, bebidas, pasteles (Kuchen, Floosen) y Schmieren.

La entrada es gratuita, y hay un sombrero disponible… »

« Gau un Griis und das Foyer Rural d’Alzing laden Sie zu einem schönen Nachmittag auf Platt und Französisch am Sonntag, den 19. November, ab 15 Uhr im Foyer Rural d’Alzing ein. Auf dem Programm steht eine Art « Maistuff », wie man sie früher zu veranstalten pflegte, um die langen Winterabende angenehm zu verbringen.

Das von den beiden Vereinen zusammengestellte Programm ist reichhaltig und abwechslungsreich. Die Gruppe « Quetschekaschde » aus Freyming-Merlebach wird Sie verzaubern und unsere traditionellen Melodien singen lassen, während « Les Liserons », eine Volkstanzgruppe aus Hundling, Sie in unsere lothringischen Tänze einführen wird. Das Ganze wird durch « Witzen » und Geschichten auf Platt?mit unseren lokalen Spezialisten aufgelockert.

Natürlich wird es auch etwas zu essen und zu trinken geben: Kaffee, Getränke, Kuchen (Kuchen, Floosen), Butterbrote (Schmieren).

Der Eintritt ist frei, ein Hut wird angeboten… »

Mise à jour le 2023-11-03 par TROIS FRONTIERES TOURISME