Obterre 36290 Week-end autour de la bière, du houblon dans une ambiance festive, ça commence le vendredi soir par un loto géant sous chapiteau.

Le samedi à 18h: conférence sur les houblonnières d’Obterre, puis soirée choucroute dansante animée par le groupe « super trouper for Abba » et l’orchestre Tacinelli.

Venez découvrir une grande variété de bières et le tout accompagné de choucroute…

