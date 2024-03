49ème Festival des Artisans d’Art Lizio, dimanche 11 août 2024.

49ème Festival des Artisans d’Art Lizio Morbihan

Près de 120 exposants d’artisanat d’art et de modèles réduits seront présents.

Au programme de l’édition 2024:

L’animation de la journée sera assurée par le groupe de musique rock celtique Ovidi; le cercle celtique Eostiged ar stangala de Kerfeunten, champion de Bretagne 2023; le bagad et le cercle celtique de la Kerlen-pondi

À partir de 21 h 15 fest-noz gratuit animé par les groupes Kergallo et Estran

Ouverture au public de 9 h 30 à 19 h 30

Repas sous chapiteaux midi et soir

Entrée 5 euros, gratuit à partir de 16 ans

Attention: pas de distributeur de billets sur place. .

Début : 2024-08-11 09:30:00

fin : 2024-08-11 19:30:00

Bourg

Lizio 56460 Morbihan Bretagne

