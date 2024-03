49ÈME BOURSE EXPOSITION MINÉRAUX FOSSILES ET INSECTES salle des fêtes de Gentilly Nancy, samedi 23 mars 2024.

49ÈME BOURSE EXPOSITION MINÉRAUX FOSSILES ET INSECTES salle des fêtes de Gentilly Nancy Meurthe-et-Moselle

Samedi

L’ALAST organise sa bourse annuelle minéraux, fossiles et insectes, un beau projet pour occuper le week-end seul ou en famille.

Des exposants venus de France et de l’étranger vous permettrons d’admirer des pièces d’une très grande variété. Que vous soyez collectionneur passionné ou simple flâneur, jeune ou moins jeune, il y en aura pour tous les budgets. Dans tous les cas un spectacle étonnant.

Sans supplément de prix, vous pourrez voir une magnifique exposition sur les quartz faite avec la collaboration du CNRS et participer au maniement d’instruments techniques avec l’aide des professeurs de la faculté de géologie de Nancy. Sans oublier l’observation de microfossiles très spectaculaires et l’atelier de dégagement de fossiles au micro-percuteur.

Enfin, des animations pour les enfants vous seront proposées.

Ne manquez pas cet évènement exceptionnel qui n’a lieu qu’une fois par an !Tout public

3 EUR.

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

salle des fêtes de Gentilly Rue du Capitaine Guynemer

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

