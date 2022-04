49e convention nationale de science-fiction – Parcours Issigeac | Eymet Issigeac, 19 août 2022, Issigeac.

49e convention nationale de science-fiction – Parcours Issigeac | Eymet Issigeac

2022-08-19 09:15:00 – 2022-08-19 19:00:00

Issigeac Dordogne

EUR 50 50 Parcours en autocar au départ de Quai Cyrano, de 9h15 à 19h.

La première étape sera une visite d’Issigeac que Gérard Klein a décrit comme lieu de pèlerinage de la SF dans les années 1980.

Le repas aura lieu au restaurant des Dîmes.



On passera ensuite devant le château de La Grèze où a été terminée l’écriture du Temps incertain.



L’après-midi se poursuivra à l’espace Culturel Eymet (ville où ont été écrits notamment La Machine du Pouvoir et Aux étoiles du destin) avant le retour à Quai Cyrano (en passant par La Force ?).



Cette visite commentée se fait sur inscription avec un petit supplément financier (elle inclut le transport et le repas du midi). Nombre de places limité.

Les Amis de Michel Jeury

Issigeac

