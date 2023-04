Atelier Yin Yang Yoga 499 rue Berrua, 3 juin 2023, Bidart.

Atelier de 2 heures, animé par Carole Gomand

Pratique de yin yoga, basée sur la médecine chinoise, nous travaillons en douceur sur les méridiens, en fonction des saisons.

Dans un premier temps, expérimentation de l’énergie YANG avec la séquence du Dragon, enchainement fluide inspiré du Qi Gong du Tai Chi et du Yoga.

Puis en douceur, nous passerons vers une énergie YIN en venant stimuler le méridien cœur et intestin grêle..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 17:00:00. EUR.

499 rue Berrua Biltoki

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Workshop of 2 hours, led by Carole Gomand

Yin yoga practice, based on Chinese medicine, we work gently on the meridians, according to the seasons.

First, we will experiment with the YANG energy with the Dragon sequence, a fluid sequence inspired by Qi Gong, Tai Chi and Yoga.

Then, we will gently move towards a YIN energy by stimulating the heart and small intestine meridian.

Taller de 2 horas, dirigido por Carole Gomand

En la práctica del yin yoga, basada en la medicina china, trabajamos suavemente los meridianos, según las estaciones.

Inicialmente, experimentaremos con la energía YANG con la secuencia del Dragón, una secuencia fluida inspirada en el Qi Gong, el Tai Chi y el Yoga.

A continuación, avanzaremos suavemente hacia una energía YIN estimulando el meridiano del corazón y del intestino delgado.

2-stündiger Workshop, geleitet von Carole Gomand

Yin-Yoga-Praxis, basierend auf der chinesischen Medizin, wir arbeiten sanft an den Meridianen, je nach Jahreszeit.

Zunächst experimentieren wir mit der YANG-Energie mit der Drachensequenz, einer fließenden Abfolge, die von Qi Gong, Tai Chi und Yoga inspiriert ist.

Dann wechseln wir sanft zu einer YIN-Energie, indem wir den Herz- und Dünndarm-Meridian stimulieren.

Mise à jour le 2023-02-14 par OT Bidart