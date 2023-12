Les « petits Fermiers » 498 Route de Bellevue Nantheuil, 29 mai 2024, Nantheuil.

Nantheuil Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 10:00:00

fin : 2024-05-29 11:30:00

Au programme : découverte des animaux de la ferme, apprentissage sur leurs

comportements, leurs modes de vie, leurs nourritures etc…, soins et câlins

Ouvert aux enfants de 4 à 10 ans tous les mercredis.

POINTS IMPORTANT POUR L’ATELIER, PRÉVOIR DES VÊTEMENTS ADÉQUATS SELON LA

MÉTÉO, (COUPE-VENT ET BOTTES) UN CHANGE EST RECOMMANDÉ ET DES VÊTEMENTS NON FRAGILES. EN CAS D’AVERSES PONCTUELLES, L’ATELIER EST MAINTENU

498 Route de Bellevue

Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par Isle-Auvézère