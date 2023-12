L’animal – un partenaire 498 Route de Bellevue Nantheuil, 13 décembre 2023 14:00, Nantheuil.

Nantheuil,Dordogne

Au programme : visite, câlins, caresses aux animaux de la ferme, apprentissage

sur la vie du cheval (moment théorie), atelier avec le cheval (équitation, attelage,

voltige…) Ouvert aux enfants à partir de 7 ans

Toute l’année les mercredis et les samedis.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 16:00:00. EUR.

498 Route de Bellevue

Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On the program: visit, cuddles, petting the farm animals, learning about the life of a horse (theory time), workshops with horses (riding, carriage driving, etc.)

about the life of a horse (theory time), workshops with horses (riding, harnessing, acrobatics?),

voltige?) Open to children aged 7 and over

Wednesdays and Saturdays all year round

En el programa: una visita, mimos, acariciar a los animales de la granja, aprender sobre la vida de un caballo (tiempo de teoría), un taller con el caballo (equitación, enjaezamiento, etc.)

sobre la vida de un caballo (tiempo teórico), talleres con caballos (equitación, enganches, acrobacias, etc.),

abierto a niños a partir de 7 años

Todo el año, los miércoles y sábados

Auf dem Programm stehen: Besuch, Kuscheln, Streicheln der Tiere auf dem Bauernhof, lernen

über das Leben des Pferdes (Theorie), Workshops mit dem Pferd (Reiten, Fahren,

voltigieren?) Offen für Kinder ab 7 Jahren

Das ganze Jahr über mittwochs und samstags

Mise à jour le 2023-12-05 par Isle-Auvézère