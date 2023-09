Les « petits Fermiers » 498 Route de Bellevue Nantheuil, 13 septembre 2023, Nantheuil.

Nantheuil,Dordogne

Au programme : découverte des animaux de la ferme, apprentissage sur leurs

comportements, leurs modes de vie, leurs nourritures etc…, soins et câlins

Ouvert aux enfants de 4 à 10 ans tous les mercredis.

2023-09-13 fin : 2024-06-26 11:30:00. EUR.

498 Route de Bellevue

Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On the program: discovery of farm animals, learning about their behaviours

their behaviors, lifestyles, foods, etc., care and cuddling

Open to children aged 4 to 10 every Wednesday

En el programa: descubrir los animales de granja, aprender sobre su comportamiento

su comportamiento, modos de vida, alimentación, etc., así como cuidarlos y mimarlos

Abierto a niños de 4 a 10 años todos los miércoles

Auf dem Programm stehen: Entdeckung der Tiere auf dem Bauernhof, Lernen über ihre

verhalten, Lebensweise, Nahrung usw., Pflege und Umarmungen

Für Kinder von 4 bis 10 Jahren jeden Mittwoch

Mise à jour le 2023-09-14 par Isle-Auvézère