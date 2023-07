Balade à cheval 498 Route de Bellevue Nantheuil, 17 juillet 2023, Nantheuil.

Nantheuil,Dordogne

Balade à cheval (enfant-adulte)

Adaptée à tous les niveaux.

Plaisir partagé en pleine nature, le matin ou en soirée.

Tous les jours à 9h ou 19h.

Durée : 1h30

25€/ personne

Réservation obligatoire dans la limite des place disponibles..

2023-07-17 fin : 2023-07-17 . EUR.

498 Route de Bellevue

Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Horseback riding (children-adults)

Suitable for all levels.

Shared pleasure in the heart of nature, in the morning or evening.

Every day at 9am or 7pm.

Duration: 1h30

25 per person

Reservations required, subject to availability.

Equitación (niños-adultos)

Apto para todos los niveles.

Placer compartido en plena naturaleza, por la mañana o por la tarde.

Todos los días a las 9h o a las 19h.

Duración: 1h30

25 por persona

Según disponibilidad.

Ausritt (Kind-Erwachsener)

Für alle Niveaus geeignet.

Gemeinsames Vergnügen in der Natur, am Morgen oder am Abend.

Täglich um 9 Uhr oder 19 Uhr.

Dauer: 1,5 Stunden

25?/Person

Reservierung im Rahmen der verfügbaren Plätze erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-15 par Isle-Auvézère