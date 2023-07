Journée à la ferme entre enfants 498 Route de Bellevue Nantheuil, 17 juillet 2023, Nantheuil.

Nantheuil,Dordogne

Une journée à la ferme pour les enfants !

Soins et nourrissage des animaux de la ferme, jeux et activités avec les poneys, activités manuelles, etc.

Journée spéciale pour les 4-15 ans

Prévoir le pique-nique !.

2023-07-17 fin : 2023-07-17 15:00:00. EUR.

498 Route de Bellevue

Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A day on the farm for the kids!

Care and feeding of farm animals, games and activities with the ponies, arts and crafts, etc.

Special day for 4-15 year olds

Bring your own picnic!

¡Un día en la granja para los niños!

Cuidado y alimentación de los animales de la granja, juegos y actividades con los ponis, manualidades, etc.

Día especial para niños de 4 a 15 años

¡Prepara un picnic!

Ein Tag auf dem Bauernhof für Kinder!

Pflege und Fütterung der Bauernhoftiere, Spiele und Aktivitäten mit den Ponys, Bastelaktivitäten usw.

Spezieller Tag für Kinder von 4-15 Jahren

Picknick mitbringen!

Mise à jour le 2023-07-14 par Isle-Auvézère