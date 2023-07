Baptême de poney 498 Route de Bellevue Nantheuil, 17 juillet 2023, Nantheuil.

Nantheuil,Dordogne

Baptême de poney (à partir de 2 ans)

Un moment privilégié entre l’animal et l’enfant.

Tous les jours à 10h30, 16h ou 17h30.

Durée : 30 minutes

10€/ personne

Réservation obligatoire dans la limite des place disponibles..

2023-07-17 fin : 2023-07-17 . EUR.

498 Route de Bellevue

Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Pony baptism (from 2 years old)

A special moment between the animal and the child.

Every day at 10.30am, 4pm or 5.30pm.

Duration: 30 minutes

10 per person

Reservations required, subject to availability.

Bautizo en poni (a partir de 2 años)

Un momento especial entre el animal y el niño.

Todos los días a las 10h30, 16h00 o 17h30.

Duración: 30 minutos

10 por persona

Sujeto a disponibilidad.

Pony-Taufe (ab 2 Jahren)

Ein besonderer Moment zwischen dem Tier und dem Kind.

Täglich um 10:30, 16:00 oder 17:30 Uhr.

Dauer: 30 Minuten

10?/Person

Reservierung im Rahmen der verfügbaren Plätze erforderlich.

