Ouverture pour les journées européennes du patrimoine 49500 Segré Segré-en-Anjou Bleu, 16 septembre 2023, Segré-en-Anjou Bleu.

Chapelle, jardin potager, parc autour de La Devansaye

La chapelle Saint René

En 2023, grâce au label de la « fondation du patrimoine », le toit de la chapelle a pu être entièrement refait. Cette chapelle fut édifiée en 1871 par Joseph de La Perraudière et son épouse Clotilde de La Devansaye pour accueillir dans son caveau Auguste de La Devansaye, artiste peintre et l’un des premiers photographes angevins. Elle est toujours en activité notamment pour les baptêmes, les communions et les sépultures familiales.

Extraits d’une note d’Etienne Vacquet, conservateur du patrimoine: « La chapelle de La Devansaye relève d’un mouvement artistique qui prit son épanouyssement à partir du congrès archéologique de Saumur en1862: le néo-Plantagenêt…Le plan original, le traitement des enduits extérieurs, le soin attentif apporté à la sculpture comme à la peinture distinguentcette chapelle de nombreuses autres réalisations, lui donnant une place intéressante dans la création architecturale du XIXème siècle »

Le jardin potager

Entièrement clos de mur ce jardin potager d’un hectare est toujours en activité potagère, florale et fruitière depuis sa création en 1875. Aujourd’hui il héberge aussi une collection de 51 variétés de poiriers, de 62 variétés de pommiers ainsi que de 250 variétés de rosiers et en saison plus de60 variétés de tomates. La maison « du jardinier » datant de la création du potager est enchassée dans le mur Est.

Le parc

D’une vingtaine d’hectares il a été dessiné entre 1843 et 1846 par André Leroy à la demande d’Auguste de La Devansaye. Ses arbres et en particuliers ses chênes plusieurs fois centenaires sont exceptionnels.

Le château de La Devansaye

Les siècles successifs se lisent sur l’ensemble du bâtiment qui constitue le château. La partie la plus ancienne avec sa tour date du XVIème siècle et fut une première fois réhabilitée au XVIIIème. Puis le XIXème vient amener son empreinte tout d’abord avec une aile sud importante et sa nouvelle tour de pur style néo-renaissance puis l’aile nord s’est enrichie d’un apport néo-classique tout à fait conséquent.

Vers 1850 également furent édifiés les écuries ainsi que l’atelier de peintre et de photographe d’Auguste de La Devansaye. Des granges et des communs concluent l’ensemble.

La visite est libre et les propriétaires sont à la disposition du public pour de plus amples renseignements.

49500 Segré La Devansaye 49 Marans Segré-en-Anjou Bleu 49500 Marans Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

ghislaine de jourdan