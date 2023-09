Cet évènement est passé Visite libre de l’église St Hilaire 49330 étriché Étriché Catégories d’Évènement: Étriché

Maine-et-Loire Visite libre de l’église St Hilaire 49330 étriché Étriché, 16 septembre 2023, Étriché. Visite libre de l’église St Hilaire 16 et 17 septembre 49330 étriché Entrée libre Accès libre samedi et dimanche

Église qui fut d’abord une bâtisse, remontant au temps où Robert le Fort chassa les Normands de la région. On peut y découvrir aussi la reproduction du retable de la chapelle du moulin d’Ivray (XVIe siècle) dont l’original est conservé au musée Saint-Jean à Angers. 49330 étriché Rue de la Mairie, 49330 Étriché Étriché 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 42 60 01 Église St Hilaire à Étriché Accès libre et gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 OT ALS Détails Catégories d’Évènement: Étriché, Maine-et-Loire Autres Lieu 49330 étriché Adresse Rue de la Mairie, 49330 Étriché Ville Étriché Departement Maine-et-Loire Lieu Ville 49330 étriché Étriché latitude longitude 47.650126;-0.443626

49330 étriché Étriché Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etriche/