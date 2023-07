Spectacle sur l’histoire de la congrégation des filles de la charité du Sacré Cœur de Jésus 49310 CHEMILLE en ANJOU La Salle de Vihiers 2 rue Rose Giet Communauté FCSCJ Chemillé-en-Anjou Catégories d’Évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire Spectacle sur l’histoire de la congrégation des filles de la charité du Sacré Cœur de Jésus 49310 CHEMILLE en ANJOU La Salle de Vihiers 2 rue Rose Giet Communauté FCSCJ Chemillé-en-Anjou, 17 septembre 2023, Chemillé-en-Anjou. Spectacle sur l’histoire de la congrégation des filles de la charité du Sacré Cœur de Jésus Dimanche 17 septembre, 15h00 49310 CHEMILLE en ANJOU La Salle de Vihiers 2 rue Rose Giet Communauté FCSCJ Pour clôturer l’année du bicentenaire de sa fondation, la congrégation des filles de la charité du Sacré Cœur de Jésus a mis en spectacle son histoire. De jeunes religieuses issues des divers pays où se trouve aujourd’hui la congrégation, mettent en lumière avec talent, par un spectacle en dix tableaux, l’histoire des débuts de la « Bonne Œuvre » fondée par l’abbé Jean Maurice Catroux et sœur Marie (Rose Giet) la fondatrice, originaire de la Fouquette sur la commune de la Salle de Vihiers. 49310 CHEMILLE en ANJOU La Salle de Vihiers 2 rue Rose Giet Communauté FCSCJ 2 rue Rose Giet Chemillé-en-Anjou 49310 La Salle-de-Vihiers Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241491240 http://fcscjfrance.org Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

