Vestiges d'une maison forte ayant appartenu aux seigneurs de Brézé du 14ème au 17ème siècle. Elle eut une vocation défensive avant de tomber en ruine et d'être vendue en 1609. L'édifice est inscrit aux « monuments historiques » depuis 2005.

Accès permanent. 49260 Saint Cyr en Bourg La Bouchardière 49260 Saint Cyr en Bourg Bellevigne-les-Châteaux 49260 Saint-Cyr-en-Bourg Maine-et-Loire

16 et 17 septembre

Au lieu-dit La Bouchardière se trouvent les vestiges d'une résidence des seigneurs de Brézé. La construction s'est échelonnée du XIVème au XVIème siècle et l'aspect défensif prédomine dans ce bâtiment initié pendant les Guerres de Cent Ans.

