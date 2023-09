Croisière spectacle « l’Or Bleu » 49250 La Ménitré, France Pays de la Loire La Ménitré, 17 septembre 2023, La Ménitré.

Croisière spectacle « l’Or Bleu » Dimanche 17 septembre, 15h00 49250 La Ménitré, France Pays de la Loire 14€ / adulte 9€ / jeune (5-18 ans)

Cette année encore, Loire Odyssée vous propose un programme spécial à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine ! Venez découvrir les nouveautés de cette édition : Tout d’abord, l’entrée au site de visite de Loire Odyssée est libre et complètement gratuite tout au long de ce week-end… C’est l’occasion de (re)découvrir nos expositions sur la Loire et le Mississippi ! Lors la 1ère journée du week-end, le samedi 16 septembre, nous vous invitons à notre visite musicale Mississippi. Parce qu’une visite guidée c’est bien… mais en chansons c’est encore mieux ! Alors n’hésitez plus et rendez-vous à Loire Odyssée à 15h30 ! Afin de clôturer ce week-end, le dimanche 17 septembre vous seront proposées deux croisières spectacle intitulées « L’Or Bleu » à 15h et 16h30. Embarquez à bord du bateau de Loire Odyssée et suivez ce voyage musical et conté par le groupe Ellébore ! Remontez le temps jusqu’au 19ème siècle, avec des histoires de vie de mariniers de Loire et des ardoisiers de Trélazé

49250 La Ménitré, France Pays de la Loire 49250 La Ménitré, France Pays de la Loire La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0241573755 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@loire-odyssee.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.loire-odyssee.fr/naviguer/1314-spectacle-lor-bleu-entre-eau-de-loire-et-ardoises.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

croisière spectacle