Sortie Smart’plantouses – Rdv nature en Anjou du département 49220 Grez-Neuville, France Pays de la Loire Grez-Neuville, 7 octobre 2023, Grez-Neuville.

Sortie Smart’plantouses – Rdv nature en Anjou du département Samedi 7 octobre, 10h00 49220 Grez-Neuville, France Pays de la Loire

Accompagnés d’un photographe et d’une animatrice nature, les participants déambulent et observent la présence discrète des plantes sauvages en apprenant à les photographier à l’aide de leur smartphone et à les mettre en valeur dans leur milieu naturel. Lieu : Grez Neuville , bord de la Mayenne Nombre de participants : 10 Sur réservation

49220 Grez-Neuville, France Pays de la Loire 49220 Grez-Neuville, France Pays de la Loire Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00