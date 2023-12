Visite et cours de cuisine avec un chef 492 Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Plouguerneau Visite et cours de cuisine avec un chef 492 Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau, 27 décembre 2023, Plouguerneau. Plouguerneau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27

fin : 2023-12-27 . Visite et cours de cuisine avec un Chef .

Découvrez l’élevage de l’ormeau ainsi que la culture des algues, et apprenez à les cuisiner. Suivez un cours de cuisine animé par le chef Jean Marc Terrom au Bar à huîtres de la maison Legris à Lilia Plouguerneau.

Explorez leur site de production à travers une visite guidée.

Réservez votre place auprès de : francehaliotis.com.

Prix : 30€ .

492 Lieu-dit Kastell Ac’h

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-21 par OT PAYS DES ABERS Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Code postal 29880 Lieu 492 Lieu-dit Kastell Ac'h Adresse 492 Lieu-dit Kastell Ac'h Ville Plouguerneau Departement Finistère Lieu Ville 492 Lieu-dit Kastell Ac'h Plouguerneau Latitude 48.62391 Longitude -4.5645 latitude longitude 48.62391;-4.5645

492 Lieu-dit Kastell Ac'h Plouguerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguerneau/