Coutellerie : Fabrication d’un couteau en brut de forge Samedi 9 mars 2024, 09h00 49170 Savennières, France Pays de la Loire Durée : 1 jour et demi Jour 1 : 10h à 17h Jour 2 : 10h à 13h

Donner une seconde vie aux vieux objets métalliques en les transformant en couteau. Comme une envie de fer… Je vous propose de venir me rejoindre dans mon petit atelier le temps d’un weekend afin de vous initier au plaisir de la forge. Vous aborderez les rudiments de la transformation d’une pièce de métal en lame afin de repartir avec votre couteau. Les participants devront se munir de protections pour cet activité : gants, lunettes et bouchon d’oreilles (me prévenir s’il vous manque du matériel ). Une tenue adéquat au travail de la forge est nécessaire : pantalon de travail ou jean’s et chaussures fermées. Une bonne dose d’huile de coude et de patience est de rigueur. En adhérant à l’association, vous bénéficiez toute l’année d’un tarif préférentiel vous donnant 10€ de réduction sur tous nos ateliers. Cela montre également le soutient apporté à l’association, plus vous êtes nombreux et plus l’association est légitime de perdurer.

