projection du film « SENSIBLES, au cœur des espaces naturels sensibles de l’Anjou » Vendredi 15 septembre, 21h15 49150 Baugé-en-Anjou

L’Anjou possède un patrimoine naturel aussi ordinaire qu’extraordinaire.

89 espaces naturels sensibles sont identifiés sur son territoire.

Ces paysages sont le fruit d’une lente évolution, où notre espèce humaine a, depuis des millénaires, son influence.

Aujourd’hui, devant les fortes pressions démographiques et notre impact sur notre environnement, nous seuls pouvons préserver cette biodiversité remarquable.

Le film nous emmène à la découverte des actions menées par les acteurs du territoire pour préserver la biodiversité et les milieux naturels du Maine et Loire.

Un film documentaire de José et Romain SAUDUBOIS

49150 Baugé-en-Anjou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T21:15:00+02:00 – 2023-09-15T22:30:00+02:00

Coco Production