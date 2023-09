Cet évènement est passé Visite libre de l’église St Malo 49140 Cornillé Les caves Cornillé-les-Caves Catégories d’Évènement: Cornillé-les-Caves

Visite libre de l'église St Malo
16 et 17 septembre

Un premier édifice fût bâti au XIIème siècle et détruit en 1893 (trop vétuste). L'actuelle église située au cœur d'un village de charme, fut construite en 1890 d'après les plans de l'architecte Beignet. De style néogothique angevin et dédiée à Saint-Malo, un des évangélisateurs de la Bretagne.

49140 Cornillé Les caves
1 rue du Ronceray
49140 Cornillé-les-Caves
Cornillé-les-Caves
49140
Maine-et-Loire
Pays de la Loire
0663078183

Circuit guidé des troglodytes de l'association des Compagnons des caves

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Cornillé-les-Caves, Maine-et-Loire

49140 Cornillé Les caves
1 rue du Ronceray 49140 Cornillé-les-Caves
Cornillé-les-Caves
Maine-et-Loire

