Le chocolat n’aura plus de secrets pour vous ! (Food Angers) 49070 Beaucouzé, France Pays de la Loire Beaucouzé Catégories d’Évènement: Beaucouzé

Maine-et-Loire Le chocolat n’aura plus de secrets pour vous ! (Food Angers) 49070 Beaucouzé, France Pays de la Loire Beaucouzé, 3 février 2024, Beaucouzé. Le chocolat n’aura plus de secrets pour vous ! (Food Angers) Samedi 3 février 2024, 10h30 49070 Beaucouzé, France Pays de la Loire Conditions : 10 personnes minimum, 20 personnes maximum Vivez une expérience unique dans les coulisses du chocolat, autant éducative qu’amusante, pour les adultes comme pour les enfants. Dans le cadre de Food Angers nous vous proposons un atelier en co-animation avec la chocolaterie « Petit Laurent » et l’éducatrice alimentaire Karine Madeleni de Miam Nutrition. S’initier au chocolat de qualité, appréhender les erreurs à éviter et réaliser les bienfaits nutritionnels du chocolat qui vous aide à retrouver le sourire ! Au programme des démonstrations et de la dégustation de chocolat. Conditions : 10 personnes minimum, 20 personnes maximum 49070 Beaucouzé, France Pays de la Loire 49070 Beaucouzé, France Pays de la Loire Beaucouzé 49070 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0782068660 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@eco-formation.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T10:30:00+01:00 – 2024-02-03T12:30:00+01:00

2024-02-03T10:30:00+01:00 – 2024-02-03T12:30:00+01:00 chocolat decouverte Détails Catégories d’Évènement: Beaucouzé, Maine-et-Loire Autres Lieu 49070 Beaucouzé, France Pays de la Loire Adresse 49070 Beaucouzé, France Pays de la Loire Ville Beaucouzé Departement Maine-et-Loire Age min 16 Age max 77 Lieu Ville 49070 Beaucouzé, France Pays de la Loire Beaucouzé latitude longitude 47.4763;-0.636681

49070 Beaucouzé, France Pays de la Loire Beaucouzé Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaucouze/