Salsa, Batchata et Kizomba à la Fabrique Ludique 490 Avenue Gaston Lescouzères Roquefort, dimanche 28 janvier 2024.

Roquefort Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 14:00:00

fin : 2024-01-28

Initiations gratuites à la Salsa, Bachata et kizomba à partir de 14h.

Le restaurant vous accueille midi et soir et le bar reste ouvert tout au long de la journée.

L’intégralité des activités du site restent ouvertes.

Initiations gratuites à la Salsa, Bachata et kizomba à partir de 14h.

Le restaurant vous accueille midi et soir et le bar reste ouvert tout au long de la journée.

L’intégralité des activités du site restent ouvertes.

.

490 Avenue Gaston Lescouzères La Fabrique Ludique

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@lafabriqueludique.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par OT Landes d’Armagnac