Thé dansant 490 Avenue Gaston Lescouzères Roquefort, dimanche 14 janvier 2024.

Roquefort Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 15:00:00

fin : 2024-01-14

On sort sa plus belle toilette, on se pomponne et on file à la Fabrique Ludique pour virevolter au thé dansant animé par l’orchestre Super Musett’

Les autres activités restent en libre accès.

490 Avenue Gaston Lescouzères La Fabrique Ludique

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@lafabriqueludique.fr



