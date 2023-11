Salsa, Batchata et Kizomba à la Fabrique Ludique 490 Avenue Gaston Lescouzères Roquefort, 1 décembre 2023, Roquefort.

Roquefort,Landes

Initiations gratuites à la Salsa et kizomba à partir de 14h et Bachata de 14h à 15h.

Le restaurant vous accueille midi et soir et notre bar reste ouvert tout au long de la journée.

L’intégralité des activités du site restent ouvertes..

2023-12-03

490 Avenue Gaston Lescouzères

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



Free initiation to Salsa and Kizomba from 2pm and Bachata from 2pm to 3pm.

The restaurant welcomes you for lunch and dinner, and our bar remains open throughout the day.

All site activities remain open.

Iniciación gratuita a la Salsa y la Kizomba a partir de las 14h y a la Bachata de 14h a 15h.

El restaurante le da la bienvenida para el almuerzo y la cena y nuestro bar permanece abierto durante todo el día.

Todas las actividades del recinto permanecen abiertas.

Kostenlose Einführungen in Salsa und Kizomba ab 14 Uhr und Bachata von 14 bis 15 Uhr.

Das Restaurant empfängt Sie mittags und abends und unsere Bar bleibt den ganzen Tag über geöffnet.

Alle Aktivitäten auf dem Gelände bleiben geöffnet.

