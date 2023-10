Concours de pétanque 490 Avenue Gaston Lescouzères Roquefort, 14 octobre 2023, Roquefort.

Roquefort,Landes

Concours »non licenciés » en doublette. Inscriptions possibles en ligne ou sur place, dans la limite des places disponibles. Seul ou en équipe déjà constituée. Fin des inscriptions le 14 octobre à 11h30.

De nombreux lots à gagner.

Les autres activités restent ouvertes toute la journée..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

490 Avenue Gaston Lescouzères La Fabrique Ludique

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



Non-licensed » double-handed competition. Registration online or on site, subject to availability. Alone or as part of a team. Registration closes on October 14 at 11:30 a.m.

Lots of prizes to be won.

Other activities open all day.

Competición a dos « sin licencia ». Inscripción disponible en línea o in situ, según disponibilidad. Solo o en equipo. El plazo de inscripción finaliza el 14 de octubre a las 11.30 horas.

Muchos premios.

Las demás actividades permanecerán abiertas todo el día.

Wettbewerb »nicht lizenziert » im Doppelpack. Anmeldungen sind online oder vor Ort möglich, solange Plätze verfügbar sind. Allein oder in bereits zusammengestellten Teams. Ende der Einschreibungen am 14. Oktober um 11:30 Uhr.

Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen.

Die anderen Aktivitäten bleiben den ganzen Tag über geöffnet.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Landes d’Armagnac