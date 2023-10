Soirée Karaok’ & Burgers 490 Avenue Gaston Lescouzères Roquefort, 13 octobre 2023, Roquefort.

Roquefort,Landes

Au cours de cette soirée exceptionnelle, allez découvrir en exclusivité et en avant première la carte exceptionnelle de burgers de la Fabrique Ludique tout en interprétant vos chansons préférées !

Les autres activités restent ouvertes toute la soirée..

2023-10-13

490 Avenue Gaston Lescouzères La Fabrique Ludique

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



During this exceptional evening, enjoy an exclusive preview of the Fabrique Ludique’s exceptional burger menu, while performing your favorite songs!

All other activities remain open throughout the evening.

Durante esta excepcional velada, disfrute de un exclusivo anticipo del excepcional menú de hamburguesas de la Fabrique Ludique mientras canta sus canciones favoritas

Las demás actividades permanecerán abiertas durante toda la velada.

Entdecken Sie an diesem außergewöhnlichen Abend exklusiv und vorab die außergewöhnliche Burgerkarte der Fabrique Ludique und singen Sie dabei Ihre Lieblingslieder!

Die anderen Aktivitäten bleiben den ganzen Abend über geöffnet.

